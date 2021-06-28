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Украинцам перенесли повышение пенсий: названа причина

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Понедельник 28 июня 2021 11:54
Украинцам перенесли повышение пенсий: названа причина Некоторым украинским пенсионерам отложили повышение пенсий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсия в Украине людям, которые старше 75 лет, повысится только с 1 октября 2021 года.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода".

Отметим, что речь идет об анонсированном повышении пенсий на 400 гривен людям, которые перешагнули отметку в 75 лет.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Но главное было сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут их получать ежемесячно", — сказала Лазебная.

Лазебная акцентировала внимание на том, что в 2022 году 500 гривен, которые выплачиваются 85-летним, и 400 гривен для 75-летних будут индексироваться, чтобы не обесцениваться.

Когда должны были повысить пенсии людям 75+

Ранее правительство обещало повысить на 400 гривен пенсии людям, достигшим 75-летнего возраста с 1 июля.

Для справки

Напомним, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Указано, что пересчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Как мы ранее писали, в Минсоцполитики рассказали, когда в Украине могут установить минимальную пенсию 3,5 тысяч гривен.

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