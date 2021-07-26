В Україні знову підвищать пенсії: кому пощастить з щомісячними доплатами

Виплати підвищать 30 тисячам пенсіонерів

Йдеться про осіб з інвалідністю I групи, щомісячна пенсія яких становить менше 2200 грн. Таких в Україні понад тридцять тисяч. Тепер їм доплатять різницю, якої не вистачає до цієї суми.

"Понад 30 тисяч таких людей з інвалідністю отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, мають мінімальну пенсійну гарантію. Сьогодні ми вирішили питання доплати до пенсії і підняли її рівень до 2 200 гривень", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Ці доплати нараховуватимуться вже з 1 липня 2021 року щомісяця.

Який зараз прожитковий мінімум для даної категорії пенсіонерів

Нині, з липня 2021 року, прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність становить 1854 гривень.

Який розмір середньої пенсії в Україні

З 1 липня після підвищення середнього розміру пенсії на 54 гривні, він становить 3778 гривень.

Найвищий розмір середньої пенсії в Києві - понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий - у Тернопільській області - майже три тисячі гривень.