В Україні знову підвищать пенсії: кому пощастить з щомісячними доплатами

Пенсії в Україні зростуть для однієї з категорії пенсіонерів, які отримують пенсію в розмірі менше 2200 гривень щомісяця.
Таке рішення було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України з ініціативи Міністерства соціальної політики.
Йдеться про осіб з інвалідністю I групи, щомісячна пенсія яких становить менше 2200 грн. Таких в Україні понад тридцять тисяч. Тепер їм доплатять різницю, якої не вистачає до цієї суми.
"Понад 30 тисяч таких людей з інвалідністю отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, мають мінімальну пенсійну гарантію. Сьогодні ми вирішили питання доплати до пенсії і підняли її рівень до 2 200 гривень", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Ці доплати нараховуватимуться вже з 1 липня 2021 року щомісяця.
Нині, з липня 2021 року, прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність становить 1854 гривень.
З 1 липня після підвищення середнього розміру пенсії на 54 гривні, він становить 3778 гривень.
Найвищий розмір середньої пенсії в Києві - понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий - у Тернопільській області - майже три тисячі гривень.
До слова, раніше уряд обіцяв підвищити на 400 гривень пенсії людям, які досягли 75-річного віку з 1 липня. Тепер ці доплати вирішили перенести на 1 жовтня.
Нині по 500 грн щомісяця доплачують пенсіонерам старше 80 років. У 2022 в уряді планують впровадити таку надбавку і особам старше 70 років.
Відзначимо, що в Україні середня пенсія за квартал зросла на 54 гривні, при цьому пенсіонерів стало менше на 85 тисяч.