В Украине популярный летний фрукт прибавил треть цены: всего за неделю
Цены на дыни в Украине за последнюю неделю выросли почти на одну треть. Причиной этому называют активный спрос со стороны потребителей и сезонное сокращение предложения от фермеров.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 33%. Фермеры говорят, что прежде всего это связано с сезонным сокращением предложения данной продукции.
На сегодняшний день во многих хозяйствах южного региона практически завершилась уборка ранних сортов дыни, в то же время уборку более поздних сортов фермеры планируют начать только ближе к концу августа.
Также фермеры сообщают, что в этом году дыни не такие качественные, так как были проблемы с погодными условиями.
За сколько фермеры продают дыни
На данный момент оптом дыни с поля фермеры отгружают по 4-8 грн/кг ($0,015-0,30/кг).
Отмечается, что на данный момент дыни в украинских хозяйствах стоят в среднем на 23% дороже, чем в аналогичный период в 2020 году.
По мнению отраслевых специалистов, столь существенная ценовая разница связана, прежде всего, с сокращением производства данных бахчевых в стране из-за неблагоприятных погодных условий.
Чем полезны дыни
Всего 1 порция дыни способна обеспечить почти на 100% суточную потребность в витамине А, на 95% — в витамине С, на 1% — в кальции, на 2% — в железе и на 5% — в витамине К. В дыне также содержится витамин В3 (ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая кислота) и другие полезные для организма соединения.
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