ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні популярний літній фрукт додав третину ціни: всього за тиждень

Новость на русском →
Понеділок 16 серпня 2021 09:35
В Україні популярний літній фрукт додав третину ціни: всього за тиждень Фото: в Україні подорожчали дині (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на дині в Україні за останній тиждень зросли майже на одну третину. Причиною цьому називають активний попит з боку споживачів і сезонне скорочення пропозиції від фермерів.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

У порівнянні з минулим тижнем диня в українських господарствах подорожчала в середньому на 33%. Фермери кажуть, що перш за все це пов'язано з сезонним скороченням пропозиції даної продукції.

Сьогодні у багатьох господарствах південного регіону практично завершилася прибирання ранніх сортів дині, водночас прибирання більш пізніх сортів фермери планують почати тільки ближче до кінця серпня.

Також фермери повідомляють, що в цьому році дині не такі якісні, через те, що були проблеми з погодними умовами.

За скільки фермери продають дині

На цей час оптом дині з поля фермери відвантажують по 4-8 грн/кг ($0,015-0,30/кг).

Відзначається, що на цей час дині в українських господарствах коштують в середньому на 23% дорожче, ніж в аналогічний період у 2020 році.

На думку галузевих фахівців, настільки істотна цінова різниця пов'язана, перш за все, зі скороченням виробництва даних баштанних в країні через несприятливі погодні умови.

Чим корисні дині

Всього 1 порція дині здатна забезпечити майже на 100% добову потребу у вітаміні А, на 95% — у вітаміні С, на 1% — в кальції, на 2% — в залозі і на 5% - у вітаміні К. у дині також міститься вітамін В3 (ніацин), В6 (піридоксин), В9 (фолієва кислота) та інші корисні для організму сполуки.

Як ми писали раніше, українців попередили про зростання цін на молоко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
"Я була в шоці": схвильована Ребрик зізналася, чому дочка змусила її переживати
"Я була в шоці": схвильована Ребрик зізналася, чому дочка змусила її переживати