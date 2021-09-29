В Украине подскочили цены на овощи: что подорожало больше всего
Цены на овощи в Украине в течение последней недели заметно подскочили. В частности, больше всего стоимость выросла томатов, а именно почти в полтора-два раза.
Об этом сообщает Today.ua.
Что выросло в стоимости
Так, на прошлой неделе полевые помидоры-сливки продавали по 10-15 гривен за килограмм. А сейчас почти везде на рынке продавцы просят за килограмм по 20 гривен. В супермаркетах цены за неделю выросли с 17 до 28 гривен.
Однако, за килограмм дорогих томатов, например сорта "Микадо", продавцы хотят от 35 до 50 гривен. А на прошлой неделе их можно было купить по 25-30 гривен.
Цена на огурцы выросла до 20-25 гривен килограмм. В то же время кабачки на рынке торгуются по 15-25 гривен. Магазинные ценники на них остановились на отметке в 22 гривны.
А вот баклажаны на рынке представлены в широком ценовом диапазоне от 18 до 35 гривен – в зависимости от качества, а в магазинах продают по 30 гривен.
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