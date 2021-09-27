Подсолнечное масло в Украине снова подорожает: эксперты назали причину
В Украине цены на подсолнечное масло снова могут пойти вверх. В первую очередь это связано с погодными условиями, которые сильно влияют на рост цены на подсолнечник.
Об этом рассказали специалисты Agroportal.ua.
По словам экспертов, рост цен на подсолнечник спровоцировала погода. В Днепропетровской и Запорожской областях пришлось остановить кампанию по уборке подсолнечника.
А это в свою очередь привело к тому, что подсолнечник оказался в дефиците на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями. И именно этот дефицит способствует тому, что цены начинают снова подниматься.
Ценовые предложения основных производителей масла на конец прошлой недели были озвучены на уровне 18,3 -18,7 тысяч за тонну на условиях FCA и 18,7 -19,5 тысяч за тонну с доставкой на завод. Однако по таким ценам активных продаж не наблюдалось.
"Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла", - добавили эксперты.
Подорожание может коснуться и овощей
По данным AgroTimes, на оптовом рынке на юге Украины начали расти цены на овощи. На рост цен влияет неурожай на овощи в соседних странах и меньший урожай в Украине.
Как изменились цены
- Лук с 6-7 грн/ кг до 6,5 -7 грн/кг
- Картофель с 5-6,5 грн/кг до 6-7 грн/кг
- Морковь с 5,5- 6,5 грн/кг до 7,5 грн/кг
- Свекла 6 грн/кг
- Перец от 5 до 8 грн/кг
- Конусовидные перцы 15-18 грн/кг
- Кубовидные 20-22 грн/кг
- Баклажаны 18-20 грн/кг
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине до конца года взлетит в цене хлеб.
А также рассказывали о том, что в 2022 году сигареты подорожают на 20%.