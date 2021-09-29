ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні підскочили ціни на овочі: що подорожчало найбільше

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 17:25
В Україні підскочили ціни на овочі: що подорожчало найбільше Ціна на овочі в Україні (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Ціни на овочі в Україні протягом останнього тижня помітно підскочили. Зокрема, найбільше вартість зросла томатів, а саме майже у півтора-два рази.

Про це повідомляє Today.ua.

Що зросло у вартості

Так, минулого тижня польові помідори-сливки продавали по 10-15 гривень за кілограм. А зараз майже всюди на ринку продавці просять за кілограм по 20 гривень. У супермаркетах ціни за тиждень зросли з 17 до 28 гривень.

Однак, за кілограм дорогих томатів, наприклад сорту "Мікадо", продавці хочуть від 35 до 50 гривень. А на минулому тижні їх можна було купити по 25-30 гривень.

Ціна на огірки виросла до 20-25 гривень кілограм. Водночас кабачки на ринку торгуються по 15-25 гривень. Магазинні цінники на них зупинилися на позначці у 22 гривні.

А от баклажани на ринку представлені в широкому ціновому діапазоні від 18 до 35 гривень – залежно від якості, а у магазинах продають по 30 гривень.

Раніше ми повідомляли, що соняшникова олія в Україні знову подорожчає. В першу чергу це пов'язано з погодними умовами, які сильно впливають на зростання ціни на соняшник.

Також ми писали, що в Україні злетить у ціні хліб та назвали, скільки коштуватиме до кінця року. Експерт пояснив, що на ціну впливає багато факторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети