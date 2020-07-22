В Украине подсчитали миллионеров: стало почти вдвое больше

В Украине количество миллионеров за год возросло на 3 тысячи и в целом составило почти 8 тысяч граждан. Такие данные зафиксировали по итогам декларационной кампании в 2020-м.

Об этом передали в Государственной налоговой службе в Facebook.

Отмечается, что еще три человека указали в своих декларациях доходы в сумме более 1 миллиарда гривен. Двое из их являются жителями Киева и еще один - Днепра.

Всего миллионеры получили официальный доход на общую сумму 68,3 млрд грн, а налоговые обязательства к уплате составили почти 2 млрд.

Также сообщается, что рекордная сумма своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (от НДФЛ и военного сбора) принадлежит киевлянину и составляет 304 млн гривен.

Где предпочитают жить украинские миллионеры

Больше всего миллионеров - в столице. Таких насчитали 3242 человека, подавших декларации, и это составляет 40% от общего количества

На втором месте находится Днепропетровская область, где проживают 616 человек с официальным доходом в семизначную цифру (это 8%).

Замыкает тройку с минимальным "проседанием" Харьковская область, где миллионеров чуть меньше - 593 граждан (7,4%).

Сколько в Украине миллионеров (фото: facebook.com/TaxUkraine)

Ранее мы рассказывали, что такое единоразовое декларирование, которое хочет внедрить Зеленский.

Напомним, ранее 29-летний миллионер рассказал, на что никогда не тратит деньги и как экономит 99% дохода.