В Україні підрахували мільйонерів: стало майже вдвічі більше

В Україні кількість мільйонерів за рік зросла на 3 тисячі й в цілому склала майже 8 тисяч громадян. Такі дані зафіксували за підсумками деклараційної кампанії у 2020-му.

Про це передали у Державній податковій службі у Facebook.

Зазначається, що ще три людини вказали у своїх деклараціях доходи в сумі понад 1 мільярд гривень. Двоє з їх є жителями Києва і ще один - Дніпра.

В цілому мільйонери отримали офіційний дохід на загальну суму 68,3 млрд грн, а податкові зобов'язання до сплати склали майже 2 млрд.

Також повідомляється, що рекордна сума своїх податкових зобов'язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) належить киянину і складає 304 млн гривень.

Де воліють жити українські мільйонери

Найбільше мільйонерів - у столиці. Таких нарахували 3242 людини, які подали декларації, і це становить 40% від загальної кількості

На другому місці знаходиться Дніпропетровська область, де проживають 616 осіб з офіційним доходом у семизначну цифру (8%).

Замикає трійку з мінімальним "просіданням" Харківська область, де мільйонерів трохи менше - 593 громадян (7,4%).

Скільки в Україні мільйонерів (фото: facebook.com/TaxUkraine)

Раніше ми розповідали, що таке одноразове декларування, яке хоче впровадити Зеленський.

Нагадаємо, раніше 29-річний мільйонер розповів, на що ніколи не витрачає гроші та як економить 99% прибутку.