В Україні подорожчає інтернет і телебачення: скільки будемо платити

Інтернет і телебачення в Україні подорожчають у 2020 році (фото: pixabay.com)

В Україні до 2020 року зросте вартість інтернету і телебачення

В Україні у 2020 році подорожчають інтернет і телебачення. Пов'язано це з поетапним підвищенням цін від провайдерів, які надають українцям такі послуги. На скільки зростуть ціни на ТВ і інтернет-пакети - в матеріалі Styler.

Найдешевший інтернет у світі

Варто відзначити, що згідно з західними дослідженнями, в Україні чи не найдешевший інтернет у світі - в середньому місяць для користувача обходиться в 6,64 доларів на місяць (162,18 грн). Дешевше тільки в Сирії, де вартість інтернету дорівнює 6,6 доларів, пише "ЛІГА.net".

Наприклад, в Польщі за місяць інтернету доведеться викласти 15,78 доларів (385,42 грн). А в Німеччині - 28,7 (700,99 грн). При цьому українські експерти впевнені, що 6,6 доларів - завищена цифра, в реальності місяць "безліміту" обходиться в 4-5 доларів США (100-120 грн).

До речі, багато українців сьогодні купують так звані бандли - крім інтернету замовляють ще ТБ в одному пакеті. Обходиться це в 7,7 доларів в середньому (188,07 грн). Деякі провайдери в бандли включають ще й мобільний зв'язок, що робить послугу дорожче.

На скільки подорожчає інтернет у 2020 році

Експерти впевнені, що після подорожчання на 15-25 грн у 2019 році, вартість інтернет-послуг знову зросте у 2020-му, наближаючись до європейських цін.

За середніми оцінками послуга буде коштувати на 5-7 % дорожче. Таким чином, якщо виходити з реальної ціни за "чистий інтернет" в 100-120 грн, то в цьому році варто очікувати подорожчання до 5-10 грн.

"Не чекаємо значних підвищень по інтернету (в межах 5%). Але якщо курс гривні піде вгору, то тоді це може бути й 10%", - попереджають фахівці.

Телебачення подорожчає більше

Телебачення в Україні у 2020 році зросте в ціні значніше, впевнені експерти. А кодування супутникових сигналів найбільших українських телеканалів наприкінці січня призведе до того, що в країні скоро зовсім зникне поняття "безкоштовного телебачення".

"Провайдери як мінімум захочуть компенсувати підняття роялті медіа-груп, тобто ТБ-пакети піднімуться в ціні десь на 24-30 гривень", - прогнозують фахівці.

Нагадаємо, що контент провайдерам продають, в тому числі й українські медіа-групи StarLightMedia, "Інтер", 1+1, ТРК Україна. В кінці січня 2020 року вони збираються закодувати супутниковий сигнал своїх каналів, щоб виключити до них безкоштовний доступ з домашніх супутникових тарілок.