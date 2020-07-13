В Украине подорожают авиабилеты: все подробности

Авиабилеты в Украине вырастут в цене поскольку Верховная Рада одобрила повышение размера государственного сбора во втором чтении. За законопроект №2424 проголосовали 256 народных депутатов.

Согласно документу, государственный сбор будет взиматься за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, а также за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ставка сбора за пассажира, который будет летать в пределах Украины, составляет 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах границ Украины - 2,5 доллара, а при международных перевозках из или в Украину - 10 долларов.

Когда не будет взиматься сбор

Во время перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

Перевозки гуманитарной помощи из или в Украину;

В случае полетов, которые связанны с устранением последствий стихийного бедствия;

Санитарных авиарейсов, в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего;

При перевозке детей до двух лет;

При перевозке транзитных пассажиров;

В случае перевозки пассажиров с сервисными билетами;

При перевозке менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом;

В случае перевозки пассажиров, которые освобождены от уплаты сборов.

Напомним, эксперт рассказал, что делать если вы не можете вернуть деньги за отмененные рейсы.

Ранее Украина возобновила авиарейсы в Европу.