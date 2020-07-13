В Украине подорожают авиабилеты: все подробности

Стоимость авиабилетов в Украине повысится
Авиабилеты в Украине вырастут в цене поскольку Верховная Рада одобрила повышение размера государственного сбора во втором чтении. За законопроект №2424 проголосовали 256 народных депутатов.
Согласно документу, государственный сбор будет взиматься за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, а также за каждую тонну грузов, отправленного или прибывшего в украинские аэропорты. Об этом сообщает РБК-Украина.
Ставка сбора за пассажира, который будет летать в пределах Украины, составляет 0,5 доллара, на международных рейсах - 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах границ Украины - 2,5 доллара, а при международных перевозках из или в Украину - 10 долларов.
Напомним, эксперт рассказал, что делать если вы не можете вернуть деньги за отмененные рейсы.