В Украине подорожало популярное мясо: во сколько теперь обойдется продукт

В Украине существенно поднялась в цене курятина. Цены на популярное мясо подскочили, как на рынках, так и в супермаркетах.

Дороже всего курятина обойдется жителям центра страны. Тут килограмм стоит почти 57 грн. Самая дешевая курятина в восточных областях. Там ее можно купить, начиная от 50 гривен за килограмм.

Средняя стоимость куриного мяса, которую установили производители, более 53 грн за килограмм. За последний месяц разница в цене составила 4%.

Министерство экономики сообщило, что по сравнению с прошлым годом цена на курятину выросла на 10%.

Как мы ранее писали, в Украине после Пасхи и майских праздников упала цена на куриные яйца. Правда, подешевели они не существенно. Так, например, в магазинах и на рынках их стоимость снизилась на 9%.

Как мы ранее сообщали, крупы в Украине стали одним из продуктов, который сильно прибавил в цене за прошлый год. Стоимость гречневой крупы и риса выросла на 14%.

Читайте также, что в Украине за апрель 2021 года снова выросли цены на продукты. Так, больше всего подорожали крупы, подсолнечное масло, хлеб.