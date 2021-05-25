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В Україні подорожчало популярне м'ясо: у скільки тепер обійдеться продукт

Автор: Людмила Жукова

В Україні суттєво піднялася в ціні курятина. Ціни на популярне м'ясо підскочили, як на ринках, так і в супермаркетах.

Про це розповіли в "Сніданку з 1+1".

Середня вартість курячого м'яса стартує від 53 гривень за кілограм.

Міністерство економіки повідомило, що в порівнянні з минулим роком ціна на курятину зросла на 10%.

Середня вартість курячого м'яса, яку встановили виробники, понад 53 грн за кілограм. За останній місяць різниця в ціні склала 4%.

Найдорожче курятина обійдеться жителям центру країни. Тут кілограм коштує майже 57 грн. Найдешевша курятина в східних областях. Там її можна купити, починаючи від 50 гривень за кілограм.

Як ми раніше писали, в Україні після Великодня і травневих свят впала ціна на курячі яйця. Правда, подешевшали вони не суттєво. Так, наприклад, в магазинах і на ринках їх вартість знизилася на 9%.

Як ми раніше повідомляли, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав в ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Читайте також, що в Україні за квітень 2021 року знову зросли ціни на продукти. Так, найбільше подорожчали крупи, соняшникова олія, хліб.

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