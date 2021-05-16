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В Україні подорожчав алкоголь і сигарети: на скільки підняли ціни

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Неділя 16 травня 2021 11:35
В Україні подорожчав алкоголь і сигарети: на скільки підняли ціни Фото: в Україні зросли ціни на алкоголь та сигарети (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Styler

Ціни на алкоголь та сигарети в Україні значно виросли з квітня 2020 року. Насамперед це стосується пива, горілки, столових вин та сигарет вітчизняного виробника.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України.

На скільки виросли ціни на алкоголь

Найбільше з квітня 2020 року до квітня 2021 року змінилася ціна на пиво вітчизняного виробництва. Товар подорожчав у середньому на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л).

Здорожчала також і горілка - на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л). Ціни на столові вина підскочили незначно - на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

На скільки зросли ціни на сигарети

А от ціни на деякі сигарети зросли на 20% з квітня 2020 року.

Так, сигарети з фільтром вітчизняних марок нині в середньому коштують по 46,22 грн за пачку (20 шт.), що на 20,1% дорожче, ніж роком раніше.

Сигарети без фільтру трохи дешевші - по 41,58 грн за пачку (дорожче на 19,3%).

Загалом споживчі ціни у квітні 2021 року порівняно з березнем 2021 року збільшилися на 0,7%.

Також ми писали, що в Україні різко подорожчав основний продукт харчування, який є на столі кожного українця.

Окрім цього, в Україні цього літа варто очікувати підвищення цін на продукти харчування.

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