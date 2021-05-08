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В Украине снова подорожает хлеб и мясо: эксперт назвал причину

Автор: Styler

В Украине растут цены на продукты, так же как и в мире. С начала года рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. Также продолжится подорожание хлеба и говядины.

Об этом рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко в интервью изданию "ГолосUA".

По словам эксперта, после годового подорожания начался тренд на снижение цен.

"Во-первых, начали дешеветь сезонные овощи. Во-вторых, начали снижаться цены на яйца. Вместе с тем украинские производители яиц стали снова выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя. Цены на яйца просели, но не сильно. Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья", - говорит специалист.

Также он добавил, что не падают цены на кукурузу, масло и комбикорма. Вниз пошли цены на пшеницу. Но при этом, резко подорожал хлеб.

Причины подорожания хлеба в Украине

"В прошлом году цены на пшеницу скакали. Само сырье за последние несколько месяцев подорожало на 25%, а хлеб - на 20%. То есть, между сырьем и конечным продуктом разница 5%. Поэтому цены на хлеб продолжают расти", - говорит экономист.

Но пекари говорят, что потенциал роста цен составляет 3-4%.

"Иными словами, значительного роста цен на хлеб не будет, поскольку спрос на пшеницу не увеличивается. Но говорить о том, что продукты в ближайшие годы будут дешеветь, не стоит", - добавил Дорошенко.

Ранее мы сообщали, что в Украине может подорожать популярный фрукт, который любят почти все.

Также уже резко подорожал основной продукт питания.

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