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В Україні подорожчає хліб, а якість погіршиться: яка причина

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Середа 27 жовтня 2021 15:47
В Україні подорожчає хліб, а якість погіршиться: яка причина Фото: в Україні зростуть ціни на хліб (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні ціни на хліб зростуть у 2022 році, при цьому якість продукту буде нижчою, ніж зараз. Така парадоксальна ситуація, враховуючи рекордний урожай зернових в країні, пов'язана з високою вартістю зерна у світі.

Про це розповіли у Всеукраїнській асоціації пекарів в ефірі каналу "Україна 24".

З метою побільше заробити, вітчизняні агрохолдинги стали продавати левову частку зерна за кордон. В результаті те, що залишається в Україні, буде не достатньо, щоб задовольнити внутрішній попит.

Зазначається, що борошномели тепер будуть змушені робити хліб з фуражного зерна або купувати пшеницю за кордоном.

У підсумку виробники стануть піднімати ціни навіть на соціальні сорти продуктів. Експерти прогнозують, наприклад, що паляниця подорожчає на 20-30%.

За словами президента асоціації Юрія Дудченка, хліб може стати не таким смачним, як зараз, і з наступного року українці можуть купувати продукт з кормової пшениці.

"У країні має гарантовано залишитися 3,5 млн тонн пшениці другого і третього класів. Борошно буде із заниженою хлібопекарською якістю, тобто хліб може виходити не такий пишний, не такий ароматний, та й не такий він буде смачний", - сказав експерт.

Дудченко додав, що ціни на кінцевий продукт будуть вищими.

Нагадаємо, перед цим голова Комітету економістів України прогнозував, що ціни на хліб можуть злетіти на 25% до кінця 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні рекордно подорожчало сало, і експерти назвали причину та пояснили, що буде з цінами далі.

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Ціни на продукти
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