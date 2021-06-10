В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: как будут считать другие выплаты

Как будут повышать прожиточный минимум

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума. В этом законопроекте предлагается новая методика начисления прожиточного минимума – в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.

В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Ежегодно сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.

Пример: В 2020 году средняя заработная плата составила 11 591 гривну. Прогноз НБУ по уровню инфляции – 8%. Значит в 2022 году минимальный прожиточный минимум должен составить 5 132 гривны. А это почти в 2,5 раза больше, чем сумма прожиточного минимума в 2021 году.

Суммы прожиточного минимума могут пересмотреть через 3 месяца после принятия бюджета, но если для этого не будет причин, то он не будет меняться в течение 12 месяцев.

Кроме того, по новому законопроекту могут быть установлены одинаковые прожиточные минимумы для всех категорий граждан.

Какие нормы прожиточного минимума действуют сейчас в Украине

С 1 декабря 2020 года были установлены такие минимумы:

Общий - 2 189 гривен

Дети до 6 лет - 1 921 гривна

Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 гривен

Трудоспособные граждане - 2 270 гривен

Лица, которые утратили работоспособность - 1 769 гривен

Сейчас суммы прожиточного минимума пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50-1120 гривен. Такие суммы прожиточного минимума не покрывают по факту затрат даже на самое необходимое.

Кроме того, в Министерстве социальной политики ежемесячно определяют "фактический прожиточный минимум", который на данный момент составляет сумму в два раз большую, чем установлена.

В апреле 2021 года такой прожиточный минимум составил 4 480 гривен, для детей до 6 лет – 3 953 гривны, для детей от 6 до 18 лет – 4 872 гривны, для трудоспособных – 4 421 гривну (с учетом обязательных платежей – 5 492 гривны), для нетрудоспособных – 3 628 гривен.

Как изменятся другие выплаты после повышения прожиточного минимума

Увы, не все социальные выплаты будут повышаться. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1 769 гривен. В законопроекте указано, что в 2022 году будет учитываться повышение прожиточного минимума при начислении минимальной пенсии, и ежегодно будут добавлять по 2%, но начислять ее будут по другой схеме. С прожиточным минимумом она сравняется не раньше 2041 года.

Социальные выплаты депутаты также предлагают отвязать от прожиточного минимума и отдельно формировать суммы выплат при принятии ежегодного бюджета.

Оклады работникам также предлагается начислять по другим нормам и привязать их к минимальному должностному окладу для соответствующих категорий. Это сделает работу в госструктурах более конкурентоспособной.

Важно! В законопроекте предлагается устранить требование, по которому минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.

Какие нормы прожиточного минимума установлены в бюджетной декларации

Январь 2022 года – 2 393 гривны

Январь 2023 года – 2 589 гривен

Январь 2024 года – 2 778 гривен

Что говорят эксперты по поводу нового законопроекта

Экономист Олег Пендзин считает, что в Украине считают только физиологический прожиточный минимум, а во всем мире отталкиваются от социальных норм.

"Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены даже средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический - трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы. И разница между социальным и физиологическим прожиточным минимумом фантастическая", - считает эксперт.

Он отметил, что в Украине нужно кардинально менять подход в сторону социального прожиточного минимума, так как при расчете расходов не учитывается даже то, что прописано в Конституции. В частности – право на жилье.