В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: как будут считать другие выплаты

В Украине собираются поднять прожиточный минимум и поменять методологию его расчета. Вместе с прожиточным минимумом остальные выплаты подниматься будут, но по другим нормам.
Как будет меняться сумма прожиточного минимума и насколько это позволит поднять суммы пенсий и социальных выплат, рассказали в материале "24 канал".
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума. В этом законопроекте предлагается новая методика начисления прожиточного минимума – в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.
В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Ежегодно сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.
Пример: В 2020 году средняя заработная плата составила 11 591 гривну. Прогноз НБУ по уровню инфляции – 8%. Значит в 2022 году минимальный прожиточный минимум должен составить 5 132 гривны. А это почти в 2,5 раза больше, чем сумма прожиточного минимума в 2021 году.
Суммы прожиточного минимума могут пересмотреть через 3 месяца после принятия бюджета, но если для этого не будет причин, то он не будет меняться в течение 12 месяцев.
Кроме того, по новому законопроекту могут быть установлены одинаковые прожиточные минимумы для всех категорий граждан.
С 1 декабря 2020 года были установлены такие минимумы:
Сейчас суммы прожиточного минимума пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50-1120 гривен. Такие суммы прожиточного минимума не покрывают по факту затрат даже на самое необходимое.
Кроме того, в Министерстве социальной политики ежемесячно определяют "фактический прожиточный минимум", который на данный момент составляет сумму в два раз большую, чем установлена.
В апреле 2021 года такой прожиточный минимум составил 4 480 гривен, для детей до 6 лет – 3 953 гривны, для детей от 6 до 18 лет – 4 872 гривны, для трудоспособных – 4 421 гривну (с учетом обязательных платежей – 5 492 гривны), для нетрудоспособных – 3 628 гривен.
Увы, не все социальные выплаты будут повышаться. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1 769 гривен. В законопроекте указано, что в 2022 году будет учитываться повышение прожиточного минимума при начислении минимальной пенсии, и ежегодно будут добавлять по 2%, но начислять ее будут по другой схеме. С прожиточным минимумом она сравняется не раньше 2041 года.
Социальные выплаты депутаты также предлагают отвязать от прожиточного минимума и отдельно формировать суммы выплат при принятии ежегодного бюджета.
Оклады работникам также предлагается начислять по другим нормам и привязать их к минимальному должностному окладу для соответствующих категорий. Это сделает работу в госструктурах более конкурентоспособной.
Важно! В законопроекте предлагается устранить требование, по которому минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума.
Январь 2022 года – 2 393 гривны
Январь 2023 года – 2 589 гривен
Январь 2024 года – 2 778 гривен
Экономист Олег Пендзин считает, что в Украине считают только физиологический прожиточный минимум, а во всем мире отталкиваются от социальных норм.
"Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены даже средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический - трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы. И разница между социальным и физиологическим прожиточным минимумом фантастическая", - считает эксперт.
Он отметил, что в Украине нужно кардинально менять подход в сторону социального прожиточного минимума, так как при расчете расходов не учитывается даже то, что прописано в Конституции. В частности – право на жилье.
Напомним, ранее мы писали о том, кому в Украине хотят увеличить прожиточный минимум.