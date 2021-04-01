ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 23:45
В Украине увеличат прожиточный минимум: в Минсоцполитики назвали приоритетные группы Коллаж РБК-Украина: прожиточный минимум в Украине будут увеличивать
Автор: Владимир Костырин

В Украине будут определять показатель прожиточного минимума по новому механизму, так как официальные и реальные "минималки" отличаются в два раза.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24"

Чиновник рассказала, как ведомство считает реальный прожиточный минимум по продуктовым наборам.

Так как официальные и реальные цифры разнятся, министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт.

"Для доплат, повышений, надбавок будут применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут отвечать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", - объяснила Лазебная.

Также министр рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат, и кто в приоритете в дорожной карте. Это:

  1. пенсионеры,
  2. семьи с детьми,
  3. люди с инвалидностью с детства и дети-инвалиды,
  4. люди, которые не имеют права на пенсию.

"В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать", - заверила чиновник.

Напомним, что Минсоцполитики разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Новый механизм предполагает ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

  • в 2022 году - на 14%;
  • в 2023 году - на 15%;
  • в 2024 году - на 25%.

Ранее сообщалось, что украинцам будут выдавать пенсии и соцвыплаты по новым правилам уже с 1 сентября 2021 года, и в Минсоцполитики объяснили детали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь прожиточный минимум Министерство социальной политики
LITE
Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом: как выглядит участок
Тина Кароль купила для 12-летнего сына землю под Киевом: как выглядит участок