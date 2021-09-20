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В Украине подешевел овощ из борщевого набора: сколько сейчас стоит

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Понедельник 20 сентября 2021 13:18
В Украине подешевел овощ из борщевого набора: сколько сейчас стоит Фото: В Украине подешевела свекла (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Свекла в Украине снизилась в цене. Популярній овощ из борщевого набора стоит запасти сейчас, ведь скоро прогнозируют его подорожание.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сколько сейчас стоит овощ

С начала недели овощ подешевел на закупке и на прилавках на 2-3 гривны. Свекла хорошо зимует, поэтому экономисты рекомендуют делать запасы уже сейчас. Сейчас цена этого продукта стартует от 10 гривен за килограмм.

Когда подорожает свекла

Агроэксперты говорят, удешевление свеклы - это явление сезонное. Сейчас фермеры собрали новый урожай и его много, но только придут морозы, овощ снова вырастет в цене, правда не существенно на 1-1,5 гривны.

По словам продавцов, спрос на овощ есть, покупают килограммами и мешками.

В чем польза свеклы

Регулярное употребление свеклы укрепляет иммунитет, а также снижает риск заболеваний нервной и опорно-двигательной систем и помогает снижению массы тела. Один из овощей, полезных для похудения - это свекла. В ней мало калорий, а вкусовые ценности - потрясающие.

Как мы ранее писали, в Украине резко упала стоимость на тепличные огурцы.

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