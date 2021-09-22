В Україні подешевшали харчові продукти: що найбільше впало в ціні

В Україні почали падати ціни на найпопулярніші харчові продукти – овочі, крупи та цукор. За останній місяці ціни знизилися від 3 до 25%.

Які продукти впали в ціні у вересні, розповіли в Мінагрополітики.

Ціни на овочі у виробників пішли вниз. Картопля подешевшала за останній місяць на 7%, капуста – на 12%, цибуля – на 16%. Найбільше в ціні впали буряк – на 24% і морква - на 25%.

Ціна на огірки та зелений перець також впала.

Опустилася ціна і на крупи - на 1-3%. Це стосується ячмінних, кукурудзяних і горохових круп. Цукор подешевшав у вересні на 3%.

А ось молоко вищого сорту і куряче м'ясо знову подорожчали – в середньому на 3%. М'ясо великої рогатої худоби - на 6%, а свинина за місяць додала в ціні 7%.

Варто відзначити, що ціна на соняшникову олію за останній місяць не змінилася. Як відзначають експерти, ціни на цей продукт диктує світовий ринок і істотного зниження очікувати не варто.

"Ціна на українському ринку для споживачів залишиться постійною. Якщо і буде зниження ціни, то несуттєве-3-5%, навряд чи більше. Найближчі два-три тижні дадуть більше інформації, щоб зрозуміти, яка ціна на олію буде у нас найближчими місяцями", - розповіла експерт Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин у програмі "Економіка"на телеканалі "Україна 24".