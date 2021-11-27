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В Украине подешевел самый популярный овощ: сколько он теперь стоит

Автор: Людмила Жукова

Цена на картофель в Украине значительно снизилась за последнее время. Так, овощ подешевел на рынках и в магазинах.

Об этом сообщает ТСН.

На сколько подешевел овощ

Эксперты Клуба аграрного бизнеса сообщают, что в ноябре 2021 года популярный овощ в Украине подешевел на 20%. Килограмм картофеля приблизительно стоит от 6 гривен за килограмм.

В чем причина падения цены

Стремительное падение цены эксперты объясняют тем, что в стране настали очень быстро ночные заморозки. Производители и продавцы, не имеющие своих помещений для хранения картофеля, очень рискуют товаров, ведь он может испортиться. Соответственно, цену на популярный продукт снизили.

В свою очередь, остальные овощи "борщового набора" продолжают дорожать. Свекла, лук и морковь продолжают расти в цене.

Чем полезен картофель

Картофель богат таким важным микроэлементом, как калий: в 100 г содержится около 500 мг калия, что составляет около 1/6 от суточной потребности взрослого человека. Больше всего калия и микроэлементов содержится в кожуре картошки, поэтому картошка в мундире полезнее очищенной.

Как мы ранее писали, в Украине цена на лук достигла максимума.

Также мы сообщали, что в Украине стремительно дорожает популярный овощ.

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