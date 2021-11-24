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В Украине цена на лук достигла максимума: сколько стоит

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Среда 24 ноября 2021 16:31
В Украине цена на лук достигла максимума: сколько стоит Выросла цена на лук (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине цена на лук продолжает расти. В частности, по состоянию на начало текущей недели стоимость уже составляет 10 грн/кг.

Об этом сообщает AgroTimes.

Так, по сравнению с прошлой неделей, лук подорожала на 1 грн. Тогда килограмм овоща стоил 9 грн.

Кроме того, отмечается, что 10 грн/кг – это максимальная цена на рынке. А минимальная цена на качественный товарный лук начинается от 8 грн / кг.

Почему нужно есть лук

Целебные свойства лука признают с древних времен, когда ее использовали для лечения головной боли, болезни сердца и язвы во рту.

В частности, луковица среднего размера содержит всего 44 калории, но может обеспечить организм значительной дозой витаминов, минералов и клетчатки.

Овощ богат витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена, восстановлению тканей и усвоению железа. Она является источником калия, который отвечает за баланс жидкости, передачу нервных импульсов и другие процессы в организме.

Также лук способен снижать уровень холестерина, что уменьшает риск сердечных заболеваний. Овощ содержит противовоспалительные компоненты, снижает кровяное давление и защищает от тромбов.

Ранее мы сообщали, что в Украине стремительно дорожает популярный овощ.

Также мы писали, какая капуста лучше всего подойдет для тушения.

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