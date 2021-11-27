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В Україні подешевшав найпопулярніший овоч: скільки він тепер коштує

Автор: Людмила Жукова

Ціна на картоплю в Україні значно знизилася за останній час. Так, овоч подешевшав на ринках і в магазинах.

Про це повідомляє ТСН.

На скільки подешевшав овоч

Експерти клубу аграрного бізнесу повідомляють, що в листопаді 2021 року популярний овоч в Україні подешевшав на 20%. Кілограм картоплі приблизно коштує від 6 гривень за кілограм.

У чому причина падіння ціни

Стрімке падіння ціни експерти пояснюють тим, що в країні настали дуже швидко нічні заморозки. Виробники й продавці, які не мають своїх приміщень для зберігання картоплі, дуже ризикують товарів, адже він може зіпсуватися. Відповідно, ціну на популярний продукт знизили.

Своєю чергою, інші овочі "борщового набору" продовжують дорожчати. Буряк, цибуля і морква продовжують рости в ціні.

Чим корисна картопля

Картопля багата таким важливим мікроелементом, як калій: в 100 г міститься близько 500 мг калію, що становить близько 1/6 від добової потреби дорослої людини. Найбільше калію і мікроелементів міститься в шкірці картоплі, тому картопля в мундирі корисніше очищеної.

Як ми раніше писали, в Україні ціна на цибулю досягла максимуму.

Також ми повідомляли, що в Україні стрімко дорожчає популярний овоч.

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