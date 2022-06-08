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В Украине подешевел популярный овощ: цены упали на 50%!

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине обвалились цены на сезонный овощ, который является еще и одним из самых популярных в нашей стране. Речь идет об огурцах, которые подешевели от 30% до 50%. Так что скоро можно будет делать запасы на зиму, когда цена на овощ снизится еще больше.

Об этом рассказали в сообществе АПК-Информ.

Аграрии ждали дефицита огурцов

"Учитывая факт выезда из Украины более 5 млн лиц, работающие тепличные комбинаты, при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области, не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка", - говорится в сообщении.

Отечественные огурцы заменили импортными

Эксперты говорят, что такой способ решения проблемы дефицита овоща в этот период года является нетрадиционными. Однако такой шаг был вынужденным.

"Решение проблемы недостаточного предложения огурца на внутреннем рынке Украины было увеличение объемов импорта овощей из Польши, и еще более ощутимый рост объемов поставок из Молдовы.

В результате с начала июня местные комбинаты уменьшили предыдущие отпускные цены на свою продукцию от 30% до 50%.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Отметим, что для розничного покупателя цена все еще кусается. В частности, в супермаркетах за огурцы просят 60-70 грн за килограмм.

Ранее мы писали, что делать с листьями огурцов, чтобы улучшить урожай.

Кроме того сообщалось, что еще можно посадить и посеять на огороде в июне.

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огурцы