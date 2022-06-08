В Украине подешевел популярный овощ: цены упали на 50%!

Аграрии ждали дефицита огурцов

"Учитывая факт выезда из Украины более 5 млн лиц, работающие тепличные комбинаты, при отсутствии поступления к потребителям продукции из Каменско-Днепровского района Запорожской области, не были способны полностью закрыть существующие потребности рынка", - говорится в сообщении.

Отечественные огурцы заменили импортными

Эксперты говорят, что такой способ решения проблемы дефицита овоща в этот период года является нетрадиционными. Однако такой шаг был вынужденным.

"Решение проблемы недостаточного предложения огурца на внутреннем рынке Украины было увеличение объемов импорта овощей из Польши, и еще более ощутимый рост объемов поставок из Молдовы.

В результате с начала июня местные комбинаты уменьшили предыдущие отпускные цены на свою продукцию от 30% до 50%.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Отметим, что для розничного покупателя цена все еще кусается. В частности, в супермаркетах за огурцы просят 60-70 грн за килограмм.