В Україні подешевшав популярний овоч: ціни впали на 50%!

В Україні обвалилися ціни на сезонний овоч, який є ще й одним з найпопулярніших в нашій країні. Мова йде про огірки, які подешевшали від 30% до 50%. Тож скоро можна буде робити запаси на зиму, коли ціна на овоч знизиться ще більше.
Про це розповіли в спільноті АПК-Інформ.
"Враховуючи факт виїзду з України більш ніж 5 млн осіб, працюючі тепличні комбінати, за відсутності надходження до споживачів продукції із Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, не були спроможними повністю закрити існуючі потреби ринку", - йдеться в повідомленні.
Експерти кажуть, що такий спосіб розв'язання проблеми дефіциту овоча в цей період року є нетрадиційними. Однак такий крок був вимушеним.
"Вирішення проблеми недостатньої пропозиції огірка на внутрішньому ринку України було збільшення обсягів імпорту овочів з Польщі, й ще більш відчутне зростання обсягів постачання з Молдови.
У результаті з початку червня місцеві комбінати зменшили попередні відпускні ціни на свою продукцію від 30% до 50%.
Зазначимо, що для роздрібного покупця ціна все ще кусається. Зокрема, в супермаркетах за огірки просять 60-70 грн за кілограм.
Раніше ми писали, що робити з листям огірків, щоб покращити урожай.
Крім того повідомлялося, що ще можна посадити і посіяти на городі у червні.