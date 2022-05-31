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Опытные огородники всегда так делают с листьями огурцов, чтобы собирать богатый урожай

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 12:39
Опытные огородники всегда так делают с листьями огурцов, чтобы собирать богатый урожай Фото: Как правильно выращивать огурцы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть лучше хрустящих ароматных огурцов, выращенных на собственном клочке земли? Есть много способов повысить урожайность овощей. И один из них - обрезка листьев.

Как правильно это делать - читайте ниже в нашем материале.

Зачем на самом деле обрезать листья огурцов

Как пишут эксперты, во-первых, большого размера листья на огуречных плетях создают тень. А это не по нраву ни зрелым плодам, ни самому растению.

Во-вторых, без обрезки зелень может зарастать густо и обильно. А вот сами плоды могут вырастить мелкими и невзрачными.

В-третьих, если огурцы растут в теплице, обрезка улучшит вентиляцию, снизит влажность и снизит риск развития плесени и грибка.

Как правильно обрезать листья

В первую очередь, надо удалить все, что наросло на нижнем уровне. Также убирают пустые соцветия.

Кроме того, нужно обрезать листья и побеги, которые растут вниз и лежат на земле. Избавиться надо и от пожелтевших листьев, мелких боковых побегов.

В гибридных сортах удаляют еще и верхушку, выше шестого листа. При этом надо оставить три здоровых и развитых побега. Если сорт - обычный, то формируется лишь один основной стебель.

Ранее мы писали, как легко ускорить урожай огурцов такими способами.

Также огородникам рассказали, что еще можно успеть посадить и посеять в июне 2022.

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