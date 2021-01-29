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В Украине планируют повысить пенсии: когда и сколько добавят

Пятница 29 января 2021 08:02
В Украине планируют повысить пенсии: когда и сколько добавят
Повышение пенсий в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсии в Украине в 2021 году планируют повысить несколько раз. В ближайшее время украинских пенсионеров ждет индексация выплат, а также отдельные категории смогут получить доплаты.

Как рассказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", индексация пенсий запланирована на март 2021.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - сообщила нардеп.

Она добавила, что в Верховной Раде для поддержания пожилых людей ввели дополнительные доплаты к пенсионным выплатам.

"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 гривен. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 гривен к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 гривен, если они проживают сами", - объяснила Евгения Кравчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-министр соцполитики назвал причину маленькой пенсии.

А также рассказывали о том, что в 2021 году пенсии украинцев станут больше.

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