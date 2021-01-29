В Україні планують підвищити пенсії: коли і скільки додадуть

Підвищення пенсій у 2021 році (Колаж РБК-Україна)

Пенсії в Україні у 2021 році планують підвищити кілька разів. Найближчим часом українських пенсіонерів чекає індексація виплат, а також окремі категорії зможуть отримати доплати.

Як розповіла народний депутат Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24", індексація пенсій запланована на березень 2021.

"Індексація пенсій обов'язкова щорічно, але тепер для планування люди будуть розуміти, що 1 березня буде проіндексовано пенсії. В цьому році - близько 11%. Також треба вирівняти несправедливість стосовно людей, яким давно не підіймали пенсії. Це ті, хто отримують мінімальну пенсію. На жаль, 2200 - це ще не є мінімальною пенсією. Люди, особливо старшого віку, яким 80+, отримують ще менше", - повідомила нардеп.

Вона додала, що у Верховній Раді для підтримки літніх людей ввели додаткові доплати до пенсійних виплат.

"Кожен пенсіонер старше 80 років з минулого року отримує плюс 500 гривень. З 1 липня цього року будуть отримувати ті, кому 75-80 років - плюс 400 гривень до пенсії. Ми проголосували законопроєкт, який вже став законом, який дозволяє одиноким людям отримати додаткові 800 гривень, якщо вони проживають самі", - пояснила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ексміністр соцполітики назвав причину маленької пенсії.

А також розповідали про те, що у 2021 році пенсії українців стануть більше.