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В Украине пес-патриот восхитил сеть: отвечает на "Слава Украине"

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 19:52
В Украине пес-патриот восхитил сеть: отвечает на "Слава Украине"
В Украине пес пограничников отвечает на патриотическое приветствие (Коллаж РБК-Украина)

В сети появилось забавное видео с патриотическим псом

В Украине замечен пес, который реагирует на приветствие "Слава Украине". Собака-патриот служит вместе с пограничниками на административной границе с оккупированным Крымом. Животное откликается на кличку Лед. Своего четвероногого помощника показали сотрудники Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

"Знакомьтесь! Это пограничный пес Лед, он служит на админграницах с временно оккупированным Крымом и помогает искать наркотики. А еще, Лед настоящий патриот!" - сказано в описании видеоролика.

В Украине замечен пес-патриот (Facebook)

Пользователи сети восторженно отреагировали на патриотического помощника пограничников. Украинцы отметили, что лабрадоры - это прекрасная порода.

  • Эту бы собачку в ВР! Она бы научила любить Украину!
  • Обожаю лабрадоров!

В Украине пес-патриот восхитил сеть: отвечает на &quot;Слава Украине&quot;

Скриншот комментариев

Отметим, что это не первая собака в Украине, которая поддерживает патриотические настроения. Годом ранее в сети появилось видео, на котором бродячий пес подвывает в ритм гимну Украины, который доносится из громкоговорителей.

Также в 2013 году на Майдане Незалежности на руках у хозяина собака тоже исполнила национальный гимн. Кроме того, животное было одето в цветах национального флага Украины.

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