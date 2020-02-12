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В Україні пес-патріот захопив мережу: відповідає на "Слава Україні"

STYLERЖиття    12.02.2020 - 19:52
В Україні пес-патріот захопив мережу: відповідає на "Слава Україні"
В Україні пес прикордонників відповідає на патріотичне привітання (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося кумедне відео з патріотичним псом

В Україні помічений пес, який реагує на привітання "Слава Україні". Собака-патріот служить разом з прикордонниками на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Тварина відгукується на кличку Лід. Свого чотириногого помічника показали співробітники Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook.

"Знайомтеся! Це прикордонний пес Лід, він служить на адмінмежах з тимчасово окупованим Кримом і допомагає шукати наркотики. А ще, Лід справжній патріот!" - сказано в описі відеоролика.

В Україні помічений пес-патріот (Facebook)

Користувачі мережі захоплено відреагували на патріотичного помічника прикордонників. Українці відзначили, що лабрадори - це чудова порода.

  • Цю б собачку в ВР! Вона навчила любити Україну!
  • Обожнюю лабрадорів!

В Україні пес-патріот захопив мережу: відповідає на &quot;Слава Україні&quot;

Скріншот коментарів

Зазначимо, що це не перша собака в Україні, яка підтримує патріотичні настрої. Роком раніше у мережі з'явилося відео, на якому бродячий пес завиває в ритм гімну України, який лунає з гучномовців.

Також в 2013 році на Майдані Незалежності на руках у господаря собака теж виконала національний гімн. Крім того, тварина було одягнене в кольорах національного прапора України.

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