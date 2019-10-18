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Пес-патриот спел под гимн Украины и покорил сеть (видео)

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 18:37
Пес-патриот спел под гимн Украины и покорил сеть (видео)
Пес покорил сеть исполнением гимна Украины (Коллаж РБК-Украина)

Пес подвывает под гимн Украины, который слышно из громкоговорителей

В сети появилось видео, на котором бродячий пес подвывает в ритм гимну Украины, который доносится из громкоговорителей. Ролик опубликовали на странице в Facebook "11 Окрема Бригада Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України".

На кадрах видно, как патриотический пес завывает в такт мелодии, как будто тоже поет национальный гимн. Собака очень старается, это видно невооруженным взглядом.

Посмотрите, это видео никого не оставит равнодушным!

Ранковий ритуал :)

Опубліковано Одинадцятою Окремою Бригадою Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Пользователи сети просто в восторге от такого патриотизма животного, они пишут в комментариях свои восторженные эмоции.

  • Даже собака патриот.
  • И стоит ровненько.

Пес-патриот спел под гимн Украины и покорил сеть (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com/groups)

Отметим, что это уже не первый случай, когда собака поет под гимн Украины. В 2013 году на Майдане Незалежности на руках у хозяина собака тоже исполнила национальный гимн. Кроме того, животное было одето в цветах национального флага Украины.

Видео: Собака поет гимн Украины (YouTube)

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