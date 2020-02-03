Продать собаку за газ: пенсионерка внезапно разбогатела и рассказала, на что потратит деньги

Пенсионерка из скандала с нардепом внезапно разбогатела (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионерка, которая попала в скандал с нардепом Брагаром, внезапно разбогатела

Пенсионерка, которая прославилась на всю страну из-за скандала с народным депутатом Евгением Брагаром, внезапно разбогатела.

Журналисты нашли пенсионерку Любовь Колючую, которой нардеп Евгений Брагар в эфире программы на "112 канале" посоветовал продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ. Неравнодушные украинцы решили организовать сбор средств для пенсионерки и за несколько дней прислали ей на счет уже внушительную сумму.

Она рассказала изданию Strana, на что собирается потратить присланные деньги.

"Я вижу, что деньги приходят, но нужно пойти в банк и посмотреть, какая там уже сумма. Всем людям огромное спасибо. Те деньги, которые люди мне сбросили, потрачу на оплату газа до конца зимы", - рассказала Любовь Колючая.

Женщина рассказала, что ее очень расстроило, что пишут о ней и ее собаке Шарике в интернете и пожаловалась на плохое самочувствие.

"Вы знаете, мне вчера соседи показали интернет, и кто-то там пишет, что у меня якобы две машины и пенсия большая. Вы такое слышали? Пускай позвонят в пенсионный фонд и узнают, сколько я получаю пенсию. Я уже так устала, того бедного Шарика так затаскали, что еле из будки сегодня вытащила. Я уже за собачку своего переживаю, пропадет мой песик", - обеспокоилась пенсионерка.

Тем временем, на скандал с Евгением Брагаром отреагировали в "Слуге народа". Его решили строго не наказывать, и отметили, что общественного морального осуждения и коллекции мемов ему будет достаточно.

Кстати, выяснилось, что у Евгения Брагара нет собаки, но есть кошка по имени Марта. В интервью для издания Strana он заявил, что не готов продать свою любимицу, чтобы оплатить коммунальные услуги.