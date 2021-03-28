В Украине перевели часы: сколько сейчас времени?

Украина перешла на летнее время в 3:00. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на час вперед, из-за чего нам пришлось сегодня спать чуть-чуть меньше.

Как точно узнать, который сейчас час?

Если вы не доверяете часам выше, то можете воспользоваться сервисами проверки времени.

Самый простой способ - в Google набрать запрос, например, "сколько времени в Украине" или же "точное время в [название вашего населенного пункта]". И самый популярный поисковик в мире сразу подскажет точный ответ.

Кроме того, ваши телефоны на iOS и Android, а также другие гаджеты, которые имеют доступ к интернету, тоже автоматически "обновились". Поэтому спокойно доверяйте им по вопросам актуального времени.

Когда снова будут переводить часы?

Переход на зимнее время в 2021 году состоится в последнее воскресенье октября в 4:00.

Даже если к тому времени Рада или Кабмин отменят перевод часов в Украине (в марте им это сделать не удалось), то в ночь с 30 на 31 октября стрелки все равно нужно будет "сдвинуть" на час назад.

Правда, на этом эпопея с переводом часом в нашей стране и закончится.

Осенний перевод часов нужно будет осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

В чем "плюсы" и "минусы" перевода часов

Адепты перевода часов за летнее и зимнее время аргументируют свою позицию тем, что длинные часы дневного света летом помогают не только экономить энергию, но и повышают производительность людей.

Но вот противники говорят, что перевод стрелок часов имеет краткосрочное негативное влияние на здоровье людей. Да и экспертами из Еврокомиссии доказано: при современной структуре производства и потребления электроэнергии временные изменения дают лишь минимальную экономию энергии.

Добавим, что на сегодняшний день сезонная смена времени применяется почти в 70 странах мира. Между тем около 135 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или полностью отказались от практики перевода часов.