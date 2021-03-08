Отмена перевода часов: в регионах Украины могут появиться разные рабочие графики

В Украине хотят отказаться от перевода часов на летнее и зимнее время, и Верховная Рада уже поддержала соответствующий законопроект №4201 в первом чтении. Однако документ до вынесения на второе чтение может пополниться новой нормой.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в эфире " Украина 24 ".

Народный депутат объяснил, что речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах. Так, в парламенте хотят предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "двигать" его начало и окончание.

При этом Стефанчук подчеркивает, что по всей территории Украины будет действовать единое время - киевское.

"Но между первым и вторым чтением, я думаю, появится норма, мы будем ее инициировать, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня", - рассказал депутат.

По задумке, такая опция позволит местным властям формировать свое начало рабочего дня в той или иной области.

"Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", - отметил он.

Также Стефанчук обратил внимание, что в переходе на летнее/зимнее время нет необходимости, и полезность или экономичность таких переводов часов абсолютно не доказаны.

Напомним, что в 2021 году в Украине на "летнее" время часы все еще нужно будет переводить - в ночь с 27 на 28 марта стрелки часов нужно сдвинуть на час вперед. А вот в октябре в ночь с 23 на 24 октября перевод часов на час назад может быть уже последним.