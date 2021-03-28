В Україні перевели годинники: котра зараз година?

Україна перейшла на літній час о 3:00. В ніч з суботи на неділю стрілки годинників були переведені на годину вперед, через що нам довелося сьогодні спати трохи менше.

Як точно дізнатися, котра зараз година?

Якщо ви не довіряєте годиннику вище, то можете скористатися сервісами перевірки часу.

Найпростіший спосіб - у Google набрати запит, наприклад, "котра година в Україні" або "точний час в [назва вашого населеного пункту]". І найпопулярніший пошуковик у світі відразу підкаже точну відповідь.

Крім того, ваші телефони на iOS і Android, а також інші гаджети, які мають доступ до інтернету, теж автоматично "оновилися". Тому спокійно довіряйте їм у питанні актуального часу.

Коли знову переводити годинник?

Перехід на зимовий час в 2021 році відбудеться в останню неділю жовтня о 4:00.

Навіть якщо до того часу Рада або Кабмін скасує переведення годинників в Україні (у березні їм це зробити не вдалося), то в ніч з 30 на 31 жовтня стрілки все одно потрібно буде "зрушити" на годину назад.

Правда, на цьому епопея з переведенням годинників в нашій країні і закінчиться.

Осіннє переведення годинників потрібно буде здійснити за такою схемою (wikipedia.org)

У чому "плюси" і "мінуси" переведення годинників

Адепти переведення годинників за літній і зимовий час аргументують свою позицію тим, що довгі години денного світла влітку допомагають не тільки економити енергію, але і підвищують продуктивність людей.

Але ось противники кажуть, що переведення стрілок годинника має короткостроковий негативний вплив на здоров'я людей. Та і експертами Єврокомісії доведено: при сучасній структурі виробництва і споживання електроенергії тимчасові зміни дають лише мінімальну економію енергії.

Додамо, що на сьогодні сезонна зміна часу застосовується майже в 70 країнах світу. Між тим близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або повністю відмовилися від практики переведення годинників.