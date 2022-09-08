В Украине переселенцы могут получить денежную и продуктовую помощь: что для этого нужно

Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены эвакуироваться из горячих точек в Одесскую область, могут получить денежную помощь и продуктовые наборы от благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".
Что для этого нужно - читайте ниже.
Претендовать на денежное пособие имеют право лица со статусом ВПЛ, приобретенного с 24 февраля 2022 года, относящиеся к следующим категориям:
Важно, что получить могут только те люди, которые не получали денежной помощи от каких-либо благотворительных организаций в течение шести месяцев.
В частности, будет предоставляться одноразовая денежная помощь в размере 6660 грн на человека, но не более чем на четырех на семью.
Для получения помощи, необходимо оказать:
Подать заявку на получение помощи можно по ссылке.
Кроме денежной поддержки, фонд оказывает помощь в виде продуктовых наборов эвакуированным в Одессу.
Получить продуктовые наборы могут люди, которые были эвакуированы из горячих точек в Одессу после 24 февраля. В них входят следующие категории:
В первую очередь помощь оказывают эвакуированным в течение последних десяти дней.
Для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться по номеру: 095 295 33 31 (это можно сделать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00). Также при получении набора при себе важно иметь оригиналы документов.
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