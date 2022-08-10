ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Можно и без паспорта. Как переселенцам получить выплаты и соцуслуги

Новина українською →
Среда 10 августа 2022 15:52
Можно и без паспорта. Как переселенцам получить выплаты и соцуслуги Фото: переселенцы могут получить выплаты и соцуслуги без паспорта (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Внутренне перемещенные лица могут получать выплаты и социальные услуги на основании справки от Государственной миграционной службы Украины или Є-Документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что така возможность есть у ВПЛ с 7 августа. Изменения упрощают получение услуг для людей, которые переехали из районов боевых действий и потеряли документы. Теперь они могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства как ВПЛ даже без наличия паспорта.

Переселянцям достаточно предоставить справку от ДМС или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения - Є-Документ, который доступен в приложении "Дія".

Добавим, что справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта можно получить в подразделениях ГМС, центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Граждане также могут получить справку о том, что они обратились за оформлением паспорта-книжечки или вклеиванием в него фотографии при достижении 25-, 45-летнего возраста, но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГМС.

Напомним, украинцы, пострадавшие из-за войны, могут получить новые выплаты.

Кроме того, вскоре вынужденные переселенцы смогут сменить место жительства при повторном перемещении в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Переселенцы с Донбасса
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк