Можно и без паспорта. Как переселенцам получить выплаты и соцуслуги
Внутренне перемещенные лица могут получать выплаты и социальные услуги на основании справки от Государственной миграционной службы Украины или Є-Документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Отмечается, что така возможность есть у ВПЛ с 7 августа. Изменения упрощают получение услуг для людей, которые переехали из районов боевых действий и потеряли документы. Теперь они могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства как ВПЛ даже без наличия паспорта.
Переселянцям достаточно предоставить справку от ДМС или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения - Є-Документ, который доступен в приложении "Дія".
Добавим, что справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта можно получить в подразделениях ГМС, центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".
Граждане также могут получить справку о том, что они обратились за оформлением паспорта-книжечки или вклеиванием в него фотографии при достижении 25-, 45-летнего возраста, но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГМС.
Напомним, украинцы, пострадавшие из-за войны, могут получить новые выплаты.
Кроме того, вскоре вынужденные переселенцы смогут сменить место жительства при повторном перемещении в "Дії".
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