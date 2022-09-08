В Україні переселенці можуть отримати грошову та продуктову допомогу: що для цього потрібно

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені евакуюватись з гарячих точок в Одеську область, можуть отримати грошову допомогу та продуктові набори від благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ".
Що для цього потрібно - читайте нижче.
Претендувати на грошову допомогу мають право особи зі статусом ВПО, набутого з 24 лютого 2022 року, які належать до таких категорій:
Важливо, що отримати можуть лише ті люди, які не отримували грошової допомоги від будь-яких благодійних організацій протягом шести місяців.
Зокрема, буде надаватись одноразова грошова допомога в розмірі 6660 грн на особу, але не більше як на чотирьох осіб на родину.
Для отримання допомоги, необхідно надати:
Подати заявку на отримання допомоги можна за посиланням.
Окрім грошової підтримки, фонд надає допомогу у вигляді продуктових наборів евакуйованим до Одеси.
Отримати продуктові набори можуть люди, які були евакуйовані з гарячих точок до Одеси після 24 лютого. До них входять такі категорії:
Першочергово допомогу надають евакуйованим протягом останніх десяти днів.
Для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно зареєструватися за номером: 095 295 33 31 (це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00). Також під час отримання набору при собі важливо мати оригінали документів.
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