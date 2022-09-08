В Україні переселенці можуть отримати грошову та продуктову допомогу: що для цього потрібно

Хто може отримати

Претендувати на грошову допомогу мають право особи зі статусом ВПО, набутого з 24 лютого 2022 року, які належать до таких категорій:

люди з інвалідністю (I та II групи);

самотні люди похилого віку (одна людина чи пара, 60+ років);

багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми);

одинокі батьки/опікуни, які проживають разом з дітьми;

вагітні або годуючі матері з дітьми до 2 років;

важкохворі люди (наприклад, з онкозахворюваннями, постінсультним станом, станами, які відповідають інвалідності, яка поки не оформлена).

Важливо, що отримати можуть лише ті люди, які не отримували грошової допомоги від будь-яких благодійних організацій протягом шести місяців.

Зокрема, буде надаватись одноразова грошова допомога в розмірі 6660 грн на особу, але не більше як на чотирьох осіб на родину.

Для отримання допомоги, необхідно надати:

банківські реквізити (IBAN картки на ім’я заявника). Картка може бути будь-якого українського банку з рахунком у гривні, але не єПідтримка;

оригінал паспорта або ID-картки з паперовим витягом про місце реєстрації для підтвердження проживання особи в зоні активних бойових дій;

податковий номер (ІПН) (можливе використання копії або в Дії);

довідку переселенця (паперова або в Дії);

оригінали документів членів родини (паспорт, свідоцтво про народження дітей);

документи, що підтверджують вразливість (за наявності - медичні довідки, довідка МСЕК, витяг з реєстру про розірвання шлюбу\статус матері одиначки, і т. д.).

Як подати заявку

Подати заявку на отримання допомоги можна за посиланням.

Окрім грошової підтримки, фонд надає допомогу у вигляді продуктових наборів евакуйованим до Одеси.

Отримати продуктові набори можуть люди, які були евакуйовані з гарячих точок до Одеси після 24 лютого. До них входять такі категорії:

люди з інвалідністю;

самотні люди похилого віку (60+);

багатодітні родини;

одинокі опікуни/батьки, які проживають разом з дітьми;

вагітні/годуючи матері з дітьми до 2 років;

важкохворі;

самотні люди передпенсійного віку (50+), яким важко знайти роботу.

Першочергово допомогу надають евакуйованим протягом останніх десяти днів.

Для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно зареєструватися за номером: 095 295 33 31 (це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00). Також під час отримання набору при собі важливо мати оригінали документів.