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В Украине переселенцы могут получить денежную и продуктовую помощь: что для этого нужно

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Одесская область, Четверг 08 сентября 2022 21:10
В Украине переселенцы могут получить денежную и продуктовую помощь: что для этого нужно Переселенцы в Одесской области могут получить помощь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены эвакуироваться из горячих точек в Одесскую область, могут получить денежную помощь и продуктовые наборы от благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".

Что для этого нужно - читайте ниже.

Кто может получить

Претендовать на денежное пособие имеют право лица со статусом ВПЛ, приобретенного с 24 февраля 2022 года, относящиеся к следующим категориям:

  • люди с инвалидностью (I и II группы);
  • одинокие пожилые люди (один человек или пара, 60+ лет);
  • многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);
  • одинокие родители/опекуны, проживающие вместе с детьми;
  • беременные или кормящие матери с детьми до 2 лет;
  • тяжелобольные люди (например, с онкозаболеваниями, постинсультным состоянием, состояниями, соответствующими инвалидности, которая пока не оформлена).

Важно, что получить могут только те люди, которые не получали денежной помощи от каких-либо благотворительных организаций в течение шести месяцев.

В частности, будет предоставляться одноразовая денежная помощь в размере 6660 грн на человека, но не более чем на четырех на семью.

Для получения помощи, необходимо оказать:

  • банковские реквизиты (IBAN карты на имя заявителя). Карточка может быть любого украинского банка со счетом в гривне, но не єПідтримка;
  • оригинал паспорта или ID-карты с бумажной выпиской о месте регистрации для подтверждения проживания лица в зоне активных боевых действий;
  • налоговый номер (ИНН) (возможно использовать копии или в Дие);
  • справку переселенца (бумажная или в Дие);
  • оригиналы документов членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении детей);
  • документы, подтверждающие уязвимость (при наличии - медицинские справки, справка МСЭК, выписка из реестра о расторжении брака\статусе матери одиночки, и т. д.).

Как подать заявку

Подать заявку на получение помощи можно по ссылке.

Кроме денежной поддержки, фонд оказывает помощь в виде продуктовых наборов эвакуированным в Одессу.

Получить продуктовые наборы могут люди, которые были эвакуированы из горячих точек в Одессу после 24 февраля. В них входят следующие категории:

  • люди с инвалидностью;
  • одинокие старики (60+);
  • многодетные семьи;
  • одинокие опекуны/родители, проживающие вместе с детьми;
  • беременные/кормящие матери с детьми до 2 лет;
  • тяжелобольные;
  • одинокие люди предпенсионного возраста (50+), которым трудно найти работу.

В первую очередь помощь оказывают эвакуированным в течение последних десяти дней.

Для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться по номеру: 095 295 33 31 (это можно сделать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00). Также при получении набора при себе важно иметь оригиналы документов.

Ранее мы сообщали, что переселенцы могут получить единовременную выплату в размере до 20 тысяч гривен.

Также мы писали, как переселенцам получить выплаты и соцуслуги.

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