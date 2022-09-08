В Украине переселенцы могут получить денежную и продуктовую помощь: что для этого нужно

Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены эвакуироваться из горячих точек в Одесскую область, могут получить денежную помощь и продуктовые наборы от благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".

Что для этого нужно - читайте ниже .

Кто может получить

Претендовать на денежное пособие имеют право лица со статусом ВПЛ, приобретенного с 24 февраля 2022 года, относящиеся к следующим категориям:

люди с инвалидностью (I и II группы);

одинокие пожилые люди (один человек или пара, 60+ лет);

многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);

одинокие родители/опекуны, проживающие вместе с детьми;

беременные или кормящие матери с детьми до 2 лет;

тяжелобольные люди (например, с онкозаболеваниями, постинсультным состоянием, состояниями, соответствующими инвалидности, которая пока не оформлена).

Важно, что получить могут только те люди, которые не получали денежной помощи от каких-либо благотворительных организаций в течение шести месяцев.

В частности, будет предоставляться одноразовая денежная помощь в размере 6660 грн на человека, но не более чем на четырех на семью.

Для получения помощи, необходимо оказать:

банковские реквизиты (IBAN карты на имя заявителя). Карточка может быть любого украинского банка со счетом в гривне, но не єПідтримка;

оригинал паспорта или ID-карты с бумажной выпиской о месте регистрации для подтверждения проживания лица в зоне активных боевых действий;

налоговый номер (ИНН) (возможно использовать копии или в Дие);

справку переселенца (бумажная или в Дие);

оригиналы документов членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении детей);

документы, подтверждающие уязвимость (при наличии - медицинские справки, справка МСЭК, выписка из реестра о расторжении брака\статусе матери одиночки, и т. д.).

Как подать заявку

Подать заявку на получение помощи можно по ссылке.

Кроме денежной поддержки, фонд оказывает помощь в виде продуктовых наборов эвакуированным в Одессу.

Получить продуктовые наборы могут люди, которые были эвакуированы из горячих точек в Одессу после 24 февраля. В них входят следующие категории:

люди с инвалидностью;

одинокие старики (60+);

многодетные семьи;

одинокие опекуны/родители, проживающие вместе с детьми;

беременные/кормящие матери с детьми до 2 лет;

тяжелобольные;

одинокие люди предпенсионного возраста (50+), которым трудно найти работу.

В первую очередь помощь оказывают эвакуированным в течение последних десяти дней.

Для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться по номеру: 095 295 33 31 (это можно сделать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00). Также при получении набора при себе важно иметь оригиналы документов.