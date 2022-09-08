В Украине переселенцы могут получить денежную и продуктовую помощь: что для этого нужно
Внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены эвакуироваться из горячих точек в Одесскую область, могут получить денежную помощь и продуктовые наборы от благотворительного фонда "Каритас Одесса УГКЦ".
Что для этого нужно - читайте ниже.
Кто может получить
Претендовать на денежное пособие имеют право лица со статусом ВПЛ, приобретенного с 24 февраля 2022 года, относящиеся к следующим категориям:
- люди с инвалидностью (I и II группы);
- одинокие пожилые люди (один человек или пара, 60+ лет);
- многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми);
- одинокие родители/опекуны, проживающие вместе с детьми;
- беременные или кормящие матери с детьми до 2 лет;
- тяжелобольные люди (например, с онкозаболеваниями, постинсультным состоянием, состояниями, соответствующими инвалидности, которая пока не оформлена).
Важно, что получить могут только те люди, которые не получали денежной помощи от каких-либо благотворительных организаций в течение шести месяцев.
В частности, будет предоставляться одноразовая денежная помощь в размере 6660 грн на человека, но не более чем на четырех на семью.
Для получения помощи, необходимо оказать:
- банковские реквизиты (IBAN карты на имя заявителя). Карточка может быть любого украинского банка со счетом в гривне, но не єПідтримка;
- оригинал паспорта или ID-карты с бумажной выпиской о месте регистрации для подтверждения проживания лица в зоне активных боевых действий;
- налоговый номер (ИНН) (возможно использовать копии или в Дие);
- справку переселенца (бумажная или в Дие);
- оригиналы документов членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении детей);
- документы, подтверждающие уязвимость (при наличии - медицинские справки, справка МСЭК, выписка из реестра о расторжении брака\статусе матери одиночки, и т. д.).
Как подать заявку
Подать заявку на получение помощи можно по ссылке.
Кроме денежной поддержки, фонд оказывает помощь в виде продуктовых наборов эвакуированным в Одессу.
Получить продуктовые наборы могут люди, которые были эвакуированы из горячих точек в Одессу после 24 февраля. В них входят следующие категории:
- люди с инвалидностью;
- одинокие старики (60+);
- многодетные семьи;
- одинокие опекуны/родители, проживающие вместе с детьми;
- беременные/кормящие матери с детьми до 2 лет;
- тяжелобольные;
- одинокие люди предпенсионного возраста (50+), которым трудно найти работу.
В первую очередь помощь оказывают эвакуированным в течение последних десяти дней.
Для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться по номеру: 095 295 33 31 (это можно сделать с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00). Также при получении набора при себе важно иметь оригиналы документов.
Ранее мы сообщали, что переселенцы могут получить единовременную выплату в размере до 20 тысяч гривен.
Также мы писали, как переселенцам получить выплаты и соцуслуги.