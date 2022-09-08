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В Україні переселенці можуть отримати грошову та продуктову допомогу: що для цього потрібно

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Одеська область, Четвер 08 вересня 2022 21:10
В Україні переселенці можуть отримати грошову та продуктову допомогу: що для цього потрібно Переселенці в Одеській області можуть отримати допомогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені евакуюватись з гарячих точок в Одеську область, можуть отримати грошову допомогу та продуктові набори від благодійного фонду "Карітас Одеса УГКЦ".

Що для цього потрібно - читайте нижче.

Хто може отримати

Претендувати на грошову допомогу мають право особи зі статусом ВПО, набутого з 24 лютого 2022 року, які належать до таких категорій:

  • люди з інвалідністю (I та II групи);
  • самотні люди похилого віку (одна людина чи пара, 60+ років);
  • багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми);
  • одинокі батьки/опікуни, які проживають разом з дітьми;
  • вагітні або годуючі матері з дітьми до 2 років;
  • важкохворі люди (наприклад, з онкозахворюваннями, постінсультним станом, станами, які відповідають інвалідності, яка поки не оформлена).

Важливо, що отримати можуть лише ті люди, які не отримували грошової допомоги від будь-яких благодійних організацій протягом шести місяців.

Зокрема, буде надаватись одноразова грошова допомога в розмірі 6660 грн на особу, але не більше як на чотирьох осіб на родину.

Для отримання допомоги, необхідно надати:

  • банківські реквізити (IBAN картки на ім’я заявника). Картка може бути будь-якого українського банку з рахунком у гривні, але не єПідтримка;
  • оригінал паспорта або ID-картки з паперовим витягом про місце реєстрації для підтвердження проживання особи в зоні активних бойових дій;
  • податковий номер (ІПН) (можливе використання копії або в Дії);
  • довідку переселенця (паперова або в Дії);
  • оригінали документів членів родини (паспорт, свідоцтво про народження дітей);
  • документи, що підтверджують вразливість (за наявності - медичні довідки, довідка МСЕК, витяг з реєстру про розірвання шлюбу\статус матері одиначки, і т. д.).

Як подати заявку

Подати заявку на отримання допомоги можна за посиланням.

Окрім грошової підтримки, фонд надає допомогу у вигляді продуктових наборів евакуйованим до Одеси.

Отримати продуктові набори можуть люди, які були евакуйовані з гарячих точок до Одеси після 24 лютого. До них входять такі категорії:

  • люди з інвалідністю;
  • самотні люди похилого віку (60+);
  • багатодітні родини;
  • одинокі опікуни/батьки, які проживають разом з дітьми;
  • вагітні/годуючи матері з дітьми до 2 років;
  • важкохворі;
  • самотні люди передпенсійного віку (50+), яким важко знайти роботу.

Першочергово допомогу надають евакуйованим протягом останніх десяти днів.

Для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно зареєструватися за номером: 095 295 33 31 (це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00). Також під час отримання набору при собі важливо мати оригінали документів.

Раніше ми повідомляли, що переселенці можуть отримати одноразову виплату у розмірі до 20 тисяч гривень.

Також ми писали, як переселенцям отримати виплати та соцпослуги.

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