В Украине пенсионеры могут столкнуться с проблемами при получении выплат: известна причина

Так, для женщин, у которых брак уже расторгнут, подтвердить свою девичью фамилию не всегда просто. Все потому, что свидетельство о рождении здесь не подходит, а другие документы не могут сохраниться.

Отмечается, что нужно получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Это можно сделать в любом отделе ЗАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.

Какие документы нужно подать

Также нужно подать заявление/запрос, в котором указываются сведения о лице, в отношении которого выдается выписка из реестра:

ФИО, дата и место рождения лица, относительно сведений о котором получен запрос;

серия и номер свидетельства о государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния, дата его выдачи;

регистрационный номер, по которому зарегистрировано внесение сведений об акте гражданского состояния.

Кроме того, в случае подачи заявления или запроса о предоставлении выписки из реестра относительно актовой записи о браке или расторжении брака дополнительно указываются фамилия, имя, отчество второго супруга.

Поэтому подать заявление на получение такого документа заявитель может лично, а именно:

непосредственно в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

отправив документы по почте (заказным письмом).

Сколько стоит выписка

Если документы направляются в электронном виде через Интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (для этого нужно перейти по ссылке).

Физическое лицо во время личной подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра должен предъявить паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие родственные или семейные отношения.

Подлинность подписи заявителя на заявлении, а также верность копий паспорта гражданина Украины или паспортного документа и документов, подтверждающих родственные или семейные отношения, должен быть соответствующим образом засвидетельствована.

Плата за выдачу выписки из реестра составляет 73 гривны.