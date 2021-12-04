В Украине пенсионеры могут столкнуться с проблемами при получении выплат: известна причина

В Украине в Пенсионном фонде назвали причину, по которой у многих женщин могут возникнуть проблемы с оформлением пенсии. В частности, это прежде всего касается тех, кому нужно подтвердить девичью фамилию.
Об этом говорится сайт "На пенсии".
Так, для женщин, у которых брак уже расторгнут, подтвердить свою девичью фамилию не всегда просто. Все потому, что свидетельство о рождении здесь не подходит, а другие документы не могут сохраниться.
Отмечается, что нужно получить выписку из государственного реестра актов гражданского состояния. Это можно сделать в любом отделе ЗАГС независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства заявителя.
Также нужно подать заявление/запрос, в котором указываются сведения о лице, в отношении которого выдается выписка из реестра:
Кроме того, в случае подачи заявления или запроса о предоставлении выписки из реестра относительно актовой записи о браке или расторжении брака дополнительно указываются фамилия, имя, отчество второго супруга.
Поэтому подать заявление на получение такого документа заявитель может лично, а именно:
Если документы направляются в электронном виде через Интернет с использованием веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (для этого нужно перейти по ссылке).
Физическое лицо во время личной подачи заявления/запроса о предоставлении выписки из Реестра должен предъявить паспорт гражданина Украины или паспортный документ и в соответствующих случаях документы, подтверждающие родственные или семейные отношения.
Подлинность подписи заявителя на заявлении, а также верность копий паспорта гражданина Украины или паспортного документа и документов, подтверждающих родственные или семейные отношения, должен быть соответствующим образом засвидетельствована.
Плата за выдачу выписки из реестра составляет 73 гривны.
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