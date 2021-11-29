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Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 10:40
Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу Фото: Перерасчет пенсий через "Дию" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Для оформления выплат от государства пенсионерам больше не нужно будет ходить в госорганы и стоять в очередях. Перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания", - написал он.

Министр также уточнил, что отныне, чтобы оформить выплату от государства, бабушкам и дедушкам не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях.

"Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале "Дия". Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку - и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранит их здоровье или даже жизнь", - резюмировал Федоров.

Напомним, на портале "Дия" в тестовом режиме заработает услуга смены места жительства онлайн почти для всей Украины. Эта услуга станет доступна с 1 декабря.

Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и лишних документов.

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