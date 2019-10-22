ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нужна кровь: украинцев просят помочь спасти молодую врача-хирурга

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 11:14
Нужна кровь: украинцев просят помочь спасти молодую врача-хирурга
Татьяна Лубенец нуждается в помощи (коллаж РБК-Украина)

Киевлян просят сдать кровь, чтобы спасти жизнь Татьяны Лубенец

Татьяна Лубенец, хирург Киевского центра хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы и доцент Национального медицинского университета имени Богомольца нуждается в срочной помощи.

Молодая врач попала в реанимацию с диагнозом острый гемолиз (ее иммунная система разрушает свои эритроциты). Сейчас она находится в критическом состоянии.

Нужна кровь: украинцев просят помочь спасти молодую врача-хирурга

Татьяна Лубенец нуждается в помощи (фото: facebook.com/Татьяна Лубенец)

"Все, что реально, мы делаем. Ни финансовая, ни медикаментозная помощь на данный момент не нужна. Единственное, о чем сейчас попросили врачи, если у кого-то группа крови 1 минус, подъехать в центральный банк крови по адресу: ул. Максима Берлинского, 12 и сдать пробу своей крови и оставить контакты. Сложность даже не в отсутствии крови как таковой в банке крови, а в том, что ни одна не совместима. Утром у нее возьмут новые образцы крови, после введения иммуноглобулина, и будут совмещать заново всю кровь в наличии. Я являюсь первым в очереди донором, но для перестраховки нам нужно как можно больше вариантов. В банке крови в курсе про эту ситуацию, нужно сказать, что кровь для Лубенец Татьяны Викторовны из 10 больницы. Заранее всем благодарна", - написала в Facebook родная сестра Татьяны.

Нужна кровь: украинцев просят помочь спасти молодую врача-хирурга

Скриншот

Татьяну Лубенец называют хирургом от Бога. Многим украинцам она реально спасала жизнь.

"Я благодарю судьбу, что досталась в руки специалистам от Бога. Лубенец Татьяна Викторовна - это маленькая, хрупкая девушка, но утрет нос многим светилам", - так отзывается о молодом враче одна из ее пациенток.

Чужих детей не бывает: украинцев просят помочь спасти маленькую жизнь Нужна помощь: известный украинский музыкант попал в ДТП
Новости Украины нужна помощь
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь