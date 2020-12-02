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В Украине отсрочку от армии получит еще одна категория граждан

Среда 02 декабря 2020 21:13
В Украине отсрочку от армии получит еще одна категория граждан
Призыв (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Верховная Рада отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. За данное решение проголосовали 282 народных депутатов.

Согласно принятому закону, спасатели и начальствующий состав службы освобождены от призыва на срочную военную службу на время их работы в ГСЧС наряду с педагогами, медиками, священниками, полицейскими и т.п. Об этом сообщает "Я и Закон".

Авторы законопроекта считают, что это позволит ГСЧС качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине хотят отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ. Такие планы в перспективе при условии должной подготовки резерва. В частности, когда граждане выучат элементы тактической медицины и получат хотя бы минимальные навыки для обороны.

При этом на создание такой системы потребуется время и значительное количество средств. Также нужна будет подготовка кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства.

Ранее мы писали о том, кого и как будут забирать в армию в осенний призыв, который закончится 31 декабря.

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