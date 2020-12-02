ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні відстрочку від армії отримає ще одна категорія громадян

Середа 02 грудня 2020 21:13
В Україні відстрочку від армії отримає ще одна категорія громадян
Заклик (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Верховна Рада відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. За дане рішення проголосували 282 народних депутатів.

Згідно з прийнятим законом, рятувальники та начальницький склад служби звільнені від призову на строкову військову службу на час їх роботи в ДСНС поряд з педагогами, медиками, священниками, поліцейськими і т.п. Про це повідомляє "Я і Закон".

Автори законопроєкту вважають, що це дозволить ДСНС якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що в Україні хочуть скасувати призов на військову службу до лав ЗСУ. Такі плани в перспективі за умови належної підготовки резерву. Зокрема, коли громадяни вивчать елементи тактичної медицини та отримають хоча б мінімальні навички для оборони.

При цьому на створення такої системи буде потрібно час і значна кількість коштів. Також потрібна буде підготовка кадрів, починаючи від звичайних цивільних осіб і до голів громад та керівництва держави.

Раніше ми писали про те, кого і як будуть забирати в армію в осінній призов, який закінчиться 31 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя армияПризов в армію

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся