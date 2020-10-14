В Украине хотят отменить призыв в армию: в ВСУ сделали заявление

Военный призыв в Украине (коллаж РБК-Украина)

Руслан Хомчак назвал условие для отказа от военного призыва в Украине

В Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ - такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва. В частности, когда каждый гражданин будет обучен всем элементам тактической медицины и получит хотя бы минимальные навыки для обороны.

Об этом 14 октября заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в эфире телеканала "Украина".

"Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему нужны, и если завтра ему скажут "надо встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - объяснил военный.

По его словам, такие умения будут полезны каждому гражданскому вне зависимости от того, служит ли он в армии.

"Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службой, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь и тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-нибудь", - отметил Хомчак.

Сейчас в ВСУ есть понимание, какой должна быть такая система. В то же время генерал признал, что на ее создание потребуется не "полгода-год", и значительное финансирование. Также нужна будет подготовка кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства.

"Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли", - рассказал Хомчак.

Также главнокомандующий ВСУ напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу из-за достаточного количества контрактников. И уже украинская армия укомплектована по необходимой численности на 100%.

"Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество", - добавил он.

Видео: Руслан Хомчак назвал условие отказа от призыва в украинскую армию

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины ужесточила наказание для призывников-уклонистов и рассказывали, что их ждет.

Напомним также, что недавно юристы рассказали, кого не заберут в армию во время призыва в Украине.