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В Украине отменили важную справку: где она будет не нужна

Автор: Анна Шиканова

Справку о составе семьи теперь не нужно предоставлять при оформлении шести услуг

В Украине отменили справку о составе семьи, которую ранее требовали во многих инстанциях для получения государственных услуг. Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины, этот документ ликвидировали из списка шести услуг.

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Отказ от справки о составе семьи уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Правительство отменило такую ​​справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - упрощение еще 20 услуг", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Где больше не будут требовать справку о составе семьи:

  • При оформлении возмещения доходов, связанных с уходом за ветеранами войны
  • При оформлении выплаты одноразовой помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника, или его увольнения из органов Госспецсвязи.
  • При оформлении выплат денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья
  • Во время оформления процедуры продления срока пребывания или продления, или сокращения срока временного пребывания иностранце и лиц без гражданства на территории Украины
  • При подаче документов военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за содержание ими жилого помещения.

Напомним, ранее мы писали о том, как утилизировать автомобиль, если на него утеряны документы.

А также рассказывали о том, как быстро восстановить документы на жилье.

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