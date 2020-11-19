В Украине отменили важную справку: где она будет не нужна

Справку о составе семьи теперь не нужно предоставлять при оформлении шести услуг
В Украине отменили справку о составе семьи, которую ранее требовали во многих инстанциях для получения государственных услуг. Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины, этот документ ликвидировали из списка шести услуг.
Отказ от справки о составе семьи уменьшит административную нагрузку и упростит получение государственных услуг для граждан, сообщает пресс-служба Минцифры.
"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Правительство отменило такую справку для получения шести услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди - упрощение еще 20 услуг", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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