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Утеряны документы на квартиру: что делать и как быстро их восстановить

Вторник 03 ноября 2020 14:30
Утеряны документы на квартиру: что делать и как быстро их восстановить
Как быстро восстановить документы на квартиру (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Минюсте рассказали, как можно быстро восстановить документы на квартиру

В жизни человека бывают разные нестандартные ситуации и застраховаться от различных проблем просто невозможно. Ситуация с утерей таких важных документов, как право собственности на жилье, может случиться с каждым.

Как быстро восстановить такие бумаги, куда обращаться и какие документы нужно предоставить для восстановления, рассказали на странице Министерства юстиции в Украине в Facebook.

Договор покупки-продажи недвижимости или завещание можно восстановить в случае утраты или его порчи. Владелец таких бумаг имеет право получить дубликат нотариальных документов – второй экземпляр, который имеет такую же юридическую силу, как и его оригинал.

Для получения дубликата нужно подать нотариусу такие документы:

  • Документ, который подтверждает личность (паспорт, временное удостоверение на постоянное проживание)
  • Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (ИНН)
  • Если обратился за дубликатом представитель заявителя, то у него должна быть нотариально заверенная доверенность (с четким указанием, что представитель вправе предоставлять интересы лица в органах нотариата по вопросам получения дубликата документов).

А вот в случае, если восстановить дубликат хотят наследники умершего, то процедура отличается. Дубликаты документов могут быть выданы по письменному заявлению наследников, по поручению или в отношении которых совершалось нотариальное действие, а также исполнителю завещания и на запрос нотариуса. В такой ситуации нотариусу, кроме свидетельства о смерти, нужно предоставить также документы, которые подтверждают родство.

Дубликат завещания может быть выдан указанным в завещании наследникам после предоставления ими свидетельства о смерти завещателя.

"По общему правилу дубликат делает тот, кто выдавал документ. Если же нотариус уже прекратил свою деятельность - дубликат можно получить в государственном нотариальном архиве", - отмечают в Минюсте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве рассказали, как можно получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

А также рассказывали о том, что украинцев начнут штрафовать за нарушение карантина на месте и озвучили суммы.

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