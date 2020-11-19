В Україні скасували важливу довідку: де вона буде не потрібна

Довідку про склад сім'ї тепер не потрібно надавати при оформленні шести послуг
В Україні скасували довідку про склад сім'ї, яку раніше вимагали у багатьох інстанціях для отримання державних послуг. Як розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України, цей документ ліквідували у списку шести послуг.
Відмова від довідки про склад сім'ї зменшити адміністративне навантаження і спростить отримання державних послуг для громадян, повідомляє пресслужба Минцифри.
"Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, які потребують надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг", - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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