В Україні скасували важливу довідку: де вона буде не потрібна

В Україні скасували довідку про склад сім'ї, яку раніше вимагали у багатьох інстанціях для отримання державних послуг. Як розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України, цей документ ліквідували у списку шести послуг.

Відмова від довідки про склад сім'ї зменшити адміністративне навантаження і спростить отримання державних послуг для громадян, повідомляє пресслужба Минцифри.

"Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, які потребують надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг", - розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Де більше не будуть вимагати довідку про склад сім'ї:

При оформленні відшкодування доходів, пов'язаних з доглядом за ветеранами війни

При оформленні виплати одноразової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника, або його звільнення з органів Держспецзв'язку.

При оформленні виплат грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (наймання, оренду) житла

Під час оформлення процедури продовження терміну перебування або продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземця та осіб без громадянства на території України

При подачі документів військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за утримання ними житлового приміщення

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