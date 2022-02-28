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В Украине открыли киберфронт: как присоединиться

Автор: Татьяна Самарук

Украина начинает масштабную борьбу с российским агрессором в киберпространстве.

Об этом 28 февраля сообщила Служба безопасности Украины.

"Открываем киберфронт! Помогайте украинским киберам взламывать ресурсы оккупантов! За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам немало оккупантов было уничтожено! А сегодня в чат-боте @stop_russian_war_bot появилась новая функция - для борьбы на киберфронте", - говорится в сообщении.

В частности, если вы заметили какие-либо уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли), то обязательно сообщайте о них чат-боту.

Также это могут быть уязвимости в электронной почте, веб-сайтах, онлайн-банкинга, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.

"Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом! Функция передачи таких данных доступна в разделе чат-бота "киберфронт". Остановим российские войска вместе - на нашей земле и в нашем киберпространстве", - добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что украинские кибервойска выложили в сеть базу телефонов сотрудников Кремля.

Также мы писали, что украинская компания Reface разрабатывает алгоритм распознавания вражеских войск.

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